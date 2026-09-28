Москва28 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы девятого созыва. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с руководителями партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, обращаясь к Владимиру Путину, что решение было принято с учетом его позиции. Сам Володин также принимает участие во встрече руководителей партий с Путиным.

Я, со своей стороны, полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва сказал президент России

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли 18-20 сентября. В новый состав нижней палаты вошли представители пяти партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", а также представитель "Родины" и четыре самовыдвиженца.