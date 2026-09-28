"Единая Россия" и КПРФ определились с кандидатами на пост спикера Госдумы "Единая Россия" предложила на пост спикера Госдумы Володина, КПРФ - Новикова

Москва28 сен Вести.На должность председателя Госдумы девятого созыва предложены две кандидатуры - Вячеслав Володин от "Единой России" и Дмитрий Новиков от КПРФ. Об этом сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Виктор Пинский.

Сегодня мы приняли процедуру избрания на должность председателя Государственной думы. Политические фракции представили свои кандидатуры. От "Единой России" на должность председателя Государственной думы предложена кандидатура Вячеслава Викторовича Володина, от Коммунистической партии Российской Федерации на должность председателя Государственной думы предложена кандидатура депутата Новикова Дмитрия Георгиевича сказал Пинский журналистам по итогам второго заседания группы

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В результате голосования большинство завоевала партия "Единая Россия".