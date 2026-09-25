В Госдуме рассказали о попытках вмешательства в выборы из-за границы Луговой рассказал о попытках вмешательства в выборы из-за границы

Москва25 сен Вести.Во время проведения выборов в Государственную думу наблюдались попытки вмешательства со стороны иноагентов и нежелательных организаций, действующих из-за границы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Наблюдали за теми иноагентами, за нежелательными организациями, которые уже на территории РФ не работают. Их попытки вмешательства были, разного рода оценки, призывы голосовать, используя какие-то новые технологии выборные заявил Луговой

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на протяжении всей избирательной кампании в Государственную думу фиксировались многочисленные вмешательства со стороны государственных структур Германии.