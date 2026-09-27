Депутат Пискарев рассказал о защите процесса голосования от провокаций извне Депутат Пискарев: РФ научилась защищать избирательный процесс от влияния извне

Москва27 сен Вести.Россия научилась защищать избирательный процесс от внешнего вмешательства и провокаций. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы VIII созыва Василий Пискарев.

Он добавил, что это стало возможным благодаря заранее разработанной системе безопасности.

Россияне научились защищать свой суверенитет и не поддаваться на провокации. Разработанная нами заблаговременно система законодательных, административных, информационных, технологических и иных мер позволяет обеспечить проведение выборов в полном соответствии с законами Российской Федерации рассказал Пискарев

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой рассказал о попытках вмешаться в выборы в РФ. По его словам, за этим стояли иноагенты и нежелательные организации, которые действовали из-за границы.