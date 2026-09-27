Россия отстояла свое право на выборы, несмотря на провокации, заявили в Госдуме Депутат Асафов: Россия защитила свое право на участие в выборах

Москва27 сен Вести.Несмотря на провокации Запада, россияне смогли защитить свое конституционное право на участие в выборах. Об этом депутат Государственной думы IX созыва Александр Асафов сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, киевский режим и его западные кураторы ставили перед собой цель — сорвать проведение избирательной кампании в России посредством нанесения ударов по мирным объектам. Задача противника — максимально напугать россиян различными кризисами, такими как дефицит топлива или уничтожение складов маркетплейсов, отметил депутат.

Задача противника — медиатизация конфликта, то есть напасть на общество так, чтобы оно не пришло на выборы, не платило налоги, верило в какие-то байки, сказки… И с точки зрения прошедших выборов, конечно, мы защитили свое право на участие в выборах, несмотря на вот эти все эмоциональные качели, давления, удары, информационная война уже упомянута… Тем не менее мы защитили как страна, как общество, как государство свое право на выбор. И это результат… развития страны и движения в будущее объяснил Асафов

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поблагодарила избирателей за проявленное ими гражданское мужество. Она отметила, что высокая явка на прошедших выборах в Госдуму стала заслугой не только участников и организаторов избирательной кампании, но и граждан страны.