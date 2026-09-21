Провокации Запада не заставили граждан РФ отказаться от участия в выборах Журналист Хейсканен: провокации Запада не отпугнули граждан РФ от голосования

Москва21 сен Вести.Провокации Запада не смогли отпугнуть граждан России от голосования на выборах в Госдуму. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен.

Он добавил, что в результате атак погибли члены избирательных комиссий.

Задача Запада - сорвать выборы. Но несмотря на то, что идут атаки, гибнут люди, в том числе [члены] избирательных комиссий, избиратели идут активно голосовать заявил Хейсканен

Он рассказал, что наблюдал за тем, как в Симферополе граждане шли голосовать абсолютно добровольно.

В Симферополе я восемнадцатого числа наблюдал на двух участках, как люди пошли голосовать. Никто их туда, как говорится, не гнал какой-то метлой. Да, они сами добровольно туда пошли заключил Хейсканен

Ранее с успешным проведением выборов в Госдуму президента РФ Владимира Путина поздравил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что результаты голосования показывают высокий уровень поддержки руководства страны.