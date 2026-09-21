Головин прокомментировал угрозы срыва выборов в РФ Головин об угрозе выборам: наш народ не запугать

Москва21 сен Вести.Попытки врага сорвать выборы в России не пугают народ, а, наоборот, заставляют граждан сплотиться. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил член Высшего совета "Единой России", Герой РФ Владислав Головин.

По словам Головина, высокая явка подтверждает решимость россиян воспользоваться своим правом голоса, несмотря на любые угрозы.

Независимо от сложившейся обстановки, мы видим, что наш народ не напугать и, соответственно, показатели голосования более 56% нашего населения говорят сами за себя, что любая угроза, любой натиск врага, он наоборот заставляет нас сплотиться, как всех граждан нашего государства. И, естественно, мы показываем то, что независимо от того, какие бы ни предпринимал враг действия, мы свое решение легитимное примем заявил Головин

Ранее кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Виктор Бут заявил, что проведение выборов в условиях, когда враги пытаются их сорвать, показывает зрелость России.