Москва21 сен Вести.Проведение выборов в сложных условиях, когда противники России пытаются их сорвать и запугать жителей, показывает зрелость страны. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил кандидат в депутаты Государственной Думы от ЛДПР Виктор Бут.

Мы знаем, что выборы проходят в очень сложных ситуациях, когда наши враги пытаются их сорвать, запугать не только жителей Донбасса, Новороссии, также наших прифронтовых регионов. Россия всегда победит, и вот выборы даже в таких условиях, даже в прифронтовых регионах, где наши бойцы голосуют иногда в сотнях метров от линии боевого сопротивления, показывают, насколько мы зрелая страна, насколько каждый наш гражданин может осуществлять свое конституционное право, выбирать свое будущее заявил Бут

Ранее сообщалось, что представители партии "Единая Россия" лидируют в Донецком и Горловском избирательных округах по итогам обработки 100% протоколов на выборах в Государственную думу в Донецкой Народной Республике (ДНР).