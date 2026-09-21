Кандидаты от "Единой России" побеждают в ДНР после обработки 100% протоколов

Названы лидеры голосования в округах в ДНР после подсчета 100% бюллетеней Кандидаты от "Единой России" побеждают в ДНР после обработки 100% протоколов

Москва21 сен Вести.Представители партии "Единая Россия" лидируют в Донецком и Горловском избирательных округах по итогам обработки 100% протоколов на выборах в Государственную думу в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Лидером голосования в Донецком избирательном округе №14 с результатом 60,35% голосов стал действующий депутат Госдумы Александр Бородай. Он опередил выдвинутого партией "Новые люди" Алексея Дорофеева (12,44%) и кандидата от ЛДПР Дениса Караяни (6,96%).

В Горловском избирательном округе №15 лидерство сохраняет представитель "Единой России" Сергей Макаров, который предварительно набрал 62,38% голосов. Его соперники Андрей Крамар (ЛДПР) и Георгий Селезнев ("Новые люди") получают 20,08% и 6,32% соответственно.

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

После обработки Центризбиркомом почти 80% протоколов лидером голосования по партийным спискам остается партия "Единая Россия".