Лидером голосования на выборах в Макеевском округе стала военкор Куксенкова

На выборах в Госдуму в ДНР после обработки 100% протоколов лидирует военкор Лидером голосования на выборах в Макеевском округе стала военкор Куксенкова

Москва21 сен Вести.Военный корреспондент Ирина Куксенкова, которая представляет партию "Единая Россия", является лидером голосования на выборах в Государственную думу по Макеевскому избирательному округу в Донецкой Народной Республике, следует из данных ЦИК России.

Согласно материалам на сайте Центральной избирательной комиссии России, Куксенкова получила 69,53% голосов. Ее соперники — Борис Литвинов от КПРФ и Оксана Сигидина от "Справедливой России" — набрали 10,35% и 10,05% соответственно.

Ранее стало известно, что после обработки 100% протоколов участковых комиссий лидерами голосования в двух других округах в ДНР являются кандидаты партии "Единая Россия".