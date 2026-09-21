Политолог Данилин: у недружественных стран нет причин не признать выборы в РФ

Политолог оценил ход голосования на парламентских выборах в России Политолог Данилин: у недружественных стран нет причин не признать выборы в РФ

Москва21 сен Вести.Политолог Павел Данилин заявил, что выборы прошли ровно и плавно, а присутствие международных наблюдателей, в том числе из недружественных стран, подтверждает их легитимность. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Выборы прошли ровно, плавно. Есть много международных наблюдателей. Кстати, и из недружественных стран тоже приехали, хотя эти недружественные страны сказали, что мы выборы не признаем. Но кто они такие, чтоб не признавать наши выборы? заявил Данилин

Ранее кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Виктор Бут отметил, что проведение выборов в таких сложных условиях, когда враги РФ пытаются их сорвать, показывает зрелость страны.