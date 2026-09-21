Москва21 сен Вести.Выборы в Госдуму прошли на очень высоком уровне, несмотря на попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен.

Он подчеркнул, что в отличие от западных стран РФ не пытается вмешиваться в избирательный процесс в других государствах.

Выборы, как и выборы президента Российской Федерации, за которыми я наблюдал, ранее прошли, с моей точки зрения, на высшем уровне. Никаких замечаний у меня нет… На Западе сейчас истерия, они уже назвали это фейковыми выборами. Но, понимаете, Россия не вмешивается в западные выборы. А Запад сейчас решил, что они могут вмешиваться во все выборы сказал Хейсканен

Ранее финский военкор указал, что попытки Запада сорвать проведение выборов в России оказались безуспешны и россияне приняли участие в голосовании.