Лантратова назвала выборы в России открытыми и демократичными

"Демократично и открыто": Лантратова высказалась о выборах в РФ Лантратова назвала выборы в России открытыми и демократичными

Москва20 сен Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что процесс выборов в России демократичный и открытый.

Когда общаешься с международными наблюдателями, с электоральными экспертами, то такое мнение действительно существует о том, что выборы проходят демократично и открыто сказала Лантратова в ситуационном центре в Общественной палате

Она подчеркнула, что избирательная система страны доказала свою устойчивость вопреки внешнему давлению и попыткам сорвать выборы. При этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) смогла организовать голосование на высоком уровне.

Ранее, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что свыше 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран будут следить за проведением выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы проходят в течение трех дней с 18 по 20 сентября 2026 года.