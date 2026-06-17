Москва17 июнВести.В России планируется создать большую мониторинговую группу, которая будет следить за соблюдением прав человека в ходе избирательного процесса и мониторинга за выборами. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в интервью ИС "Вести".
По ее словам, планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией РФ.
Первое, что мы делаем, это запускаем совместный мониторинг ЦИК России и территориальных отделений избирательной комиссии совместно с уполномоченным по правам человека. Мы будем смотреть, как готовы избирательные участки к проведению выборов с разных сторон: это и безопасность, и санитарные нормы, это и доступность для людей с ограниченными возможностями. Это абсолютно все вопросы, в том числе защита от любых провокаций, которые могут бытьрассказала Лантратова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Государственную думу 20 сентября.
16 июня председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила о начале избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва.