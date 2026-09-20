Политолог Данилин: явка во второй день выборов была выше, чем в 2021 году

Политолог указал на рост явки на выборах в Госдуму в сравнении с 2021 годом Политолог Данилин: явка во второй день выборов была выше, чем в 2021 году

Москва20 сен Вести.Явка на выборах в Госдуму РФ существенно выросла. К концу второго дня голосования явка была выше на 11%, чем в прошлом цикле. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал политолог Павел Данилин.

Он также обратил внимание: на выборы приехало много международных наблюдателей.

Если посмотрим на явку, она существенным образом выросла. Посмотрите на конец второго дня голосования - она была выше на 11% по сравнению с прошлым циклом. Серьезный показатель. Есть много международных наблюдателей. Кстати, и из недружественных стран тоже приехали. Хотя эти недружественные страны сказали, что мы выборы не признаем. Но кто они такие, чтоб не признавать наши выборы? отметил Данилин

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября.