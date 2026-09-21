Москва21 сен Вести.Противник приложил немало усилий к тому, чтобы сорвать выборы в Госдуму, но добился обратного результата: была зафиксирована рекордная явка избирателей. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Однако при этом он отметил, что неудачная попытка Украины сорвать выборы привела к гибели людей.

Мы понимали, что выборы будут проходить при серьезном огневом воздействии противника... Не только прифронтовые регионы, не только регионы, где непосредственно вот здесь идет война. На Москву какой налет был совершен. Кибератаки. Меня… знаете, чего поразило? Они звонили членам избирательных комиссий и угрожали уголовными делами на Украине. Ну, забавно. Противник очень серьезно отнесся к цели сорвать институциональный процесс, с одной стороны. С другой стороны, ничего не добился… Ну, безусловно, трагедии произошли, люди погибли, что нам важно. Но, если смотреть на всю картину, то в очередной раз у противника не получилось, более того, противник добился обратного результата. Рекордная явка... Причем здесь неважно за кого голосовали люди, важно, что люди абсолютно точно понимают, что это не право и не только право. Это в условиях таких тяжелых боевых действий еще и, наверное, гражданский долг, потому что это же поддержка отечества своего, это поддержка президента, верховного главнокомандующего заявил Поддубный

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о зафиксированных случаях угроз провокаций и актов насилия за границей в период проведения голосования на выборах в Госдуму. Однако она отметила, что российская сторона к провокациям была готова.