Поддубный сообщил о срыве замысла ВСУ по запугиванию россиян во время выборов

Поддубный: замысел Киева запугать россиян в период выборов провалился Поддубный сообщил о срыве замысла ВСУ по запугиванию россиян во время выборов

Москва20 сен Вести.Военкор, представитель федеральной пятерки партии "Единая Россия" Евгений Поддубный заявил, что замысел Киева по запугиванию россиян в прифронтовых регионах провалился, там высокая явка.

Он отметил, что внимательно следил за ходом голосования в приграничных регионах, в том числе в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ожидаемо, противник предпринял серьезные усилия для того, чтобы запугать наших людей, для того, чтобы не допустить высокой явки. Можно констатировать уже сейчас, что замысел противника провалился заявил Поддубный, его слова приводит РИА Новости

По словам военкора, высокая явка говорит сама за себя.

…Люди очень близко к сердцу восприняли угрозы и, как и всегда в России, на угрозы ответили действиям и поддержали свое государство отметил Поддубный

В воскресенье вечером Минобороны сообщало, что киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации, чтобы сорвать демократическое волеизъявление россиян на выборах.