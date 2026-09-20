Минобороны: сбиты все ракеты "Фламинго", запущенные ВСУ по московскому региону

МО РФ: все запущенные Киевом по московскому региону "Фламинго" были уничтожены Минобороны: сбиты все ракеты "Фламинго", запущенные ВСУ по московскому региону

Москва20 сен Вести.Попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась, все украинские ракеты "Фламинго" сбиты при подлете к гражданским объектам московского региона, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает военное ведомство, Киев атаковал Россию 19 и 20 сентября, чтобы сорвать демократическое волеизъявление россиян на выборах. В частности, сбиты восемь крылатых ракет, еще одна упала в безлюдной местности, отклонившись от курса.

...Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам московского региона говорится в сообщении военного ведомства

Отмечается, что противник не достиг целей.