Москва20 сенВести.Попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась, все украинские ракеты "Фламинго" сбиты при подлете к гражданским объектам московского региона, сообщает Минобороны РФ.
Как отмечает военное ведомство, Киев атаковал Россию 19 и 20 сентября, чтобы сорвать демократическое волеизъявление россиян на выборах. В частности, сбиты восемь крылатых ракет, еще одна упала в безлюдной местности, отклонившись от курса.
...Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам московского регионаговорится в сообщении военного ведомства
Отмечается, что противник не достиг целей.
Попытка массированной атаки на Москву провалиласьинформирует Минобороны