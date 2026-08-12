Поддубный напомнил, что Зеленский угрожал России перед выборами 2024 года Поддубный: Зеленский уже угрожал России перед выборами 2024 года

Москва12 авг Вести.Киев хочет создать дополнительные вызовы для системы обороны России и спровоцировать рост напряженности внутри страны, но подобные попытки уже предпринимались в марте 2024 года перед президентскими выборами в РФ. Об этом военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный рассказал в своем канале в мессенджере MAX, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что единственной целью таких действий Киева является попытка создать иллюзию успеха для внутриукраинской аудитории.

Киев и его западные кураторы хотят создать дополнительные вызовы для нашей системы обороны, спровоцировать рост напряженности внутри страны, подорвать доверие к принимаемым мерам безопасности и в целом раскачать общественно‑политическую обстановку. Но такое мы уже проходили. Вспомните март 2024 года, когда перед президентскими выборами боевики доказывали своим хозяевам их "способность" переломить ход событий в свою пользу. Параллельно усиливалась активность в информационном пространстве: распространялись вбросы, рассчитанные на формирование панических настроений, были и попытки разжечь внутренние противоречия через манипуляции с социально чувствительными темами. А все для чего? Для того, чтобы создать иллюзию "успеха" для внутренней, украинской, аудитории и попытаться повлиять на моральный настрой российского общества объяснил Поддубный

Ранее зампред Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев объяснил атаки киевского режима по маркетплейсам. По его словам, это является частью войны Киева против населения РФ.