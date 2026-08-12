Москва12 авгВести.Киевский режим атакует российские маркетплейсы, так как воюет с обычными жителями России, заявил зампред Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что сейчас качество жизни стали определять сетевые и платформенные решения, а потому киевский режим считает, что удары по ним заденут интересы простых людей.
Поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России… поэтому и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся ударысказал Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы ЕР
Ранее Медведев заявил, что Запад стремится нанести поражение России не только на поле боя, но и в экономике. Он подчеркнул, что эти усилия не увенчаются успехом, но для правильного противостояния подобному курсу Россия должна предпринимать меры.