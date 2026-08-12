Медведев: Киев атакует маркетплейсы, так как воюет с обычными россиянами

Медведев объяснил, почему Киев атакует маркетплейсы Медведев: Киев атакует маркетплейсы, так как воюет с обычными россиянами

Москва12 авг Вести.Киевский режим атакует российские маркетплейсы, так как воюет с обычными жителями России, заявил зампред Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что сейчас качество жизни стали определять сетевые и платформенные решения, а потому киевский режим считает, что удары по ним заденут интересы простых людей.

Поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России… поэтому и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары сказал Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы ЕР

Ранее Медведев заявил, что Запад стремится нанести поражение России не только на поле боя, но и в экономике. Он подчеркнул, что эти усилия не увенчаются успехом, но для правильного противостояния подобному курсу Россия должна предпринимать меры.