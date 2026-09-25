Луговой заявил, что законы РФ не позволяют врагам оказывать влияние на выборы Луговой: принятые в РФ законы не позволяют врагам эффективно влиять на выборы

Москва25 сен Вести.Принятые за пять лет законы в России не позволяют врагам эффективно влиять на выборы в стране. Об этом ИС "Вести" заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Мы видели много атак различных на выборную структуру. Поэтому, мне кажется, на самом деле те мероприятия, те нормативные акты, те законы, которые мы принимали за последние пять лет, они просто не позволяют нашим врагам эффективно и качественно на нас влиять. То есть мы на сегодняшний день серьезно уменьшили влияние иностранных государств, иностранных спецслужб в целом на общество российское. И это, я считаю, одна из больших заслуг Думы, которая завершает свою работу сказал он

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ни одна "киберсволочь" не смогла преодолеть мощную цифровую защиту избирательной системы России.