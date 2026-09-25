Памфилова: никакая "киберсволочь" не прошла через цифровую защиту в ходе выборов

Ни одна "киберсволочь" не прошла через защиту в ходе выборов, заявила Памфилова Памфилова: никакая "киберсволочь" не прошла через цифровую защиту в ходе выборов

Москва25 сен Вести.Ни одна "киберсволочь" не смогла преодолеть мощную цифровую защиту избирательной системы России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания комиссии, посвященного утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

По словам главы ЦИК, всего было зарегистрировано 13 волн целевых DDoS-атак. Суммарно они продолжались 468 минут.

Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту, спасибо всем огромное, нашим партнерам. Я думаю, что ни одна страна бы не выдержала таких по мощности атак заявила Памфилова

Также она рассказала, что наиболее активной частью населения на выборах стали военнослужащие.