Москва22 сен Вести.Российская система ГАС "Выборы" устояла перед тысячами кибератак во время трехдневного голосования на выборах в Госдуму и сумела защитить волю народа. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он отметил, что Россия подтвердила свое лидерство в сфере дистанционного голосования.

Эти выборы оказались в центре внимания, ну, как минимум, потому что их было много: 2 200 выборов, выбиралось больше 20 000 отдельных депутатов, мэров, губернаторов. Россия подтвердила свое лидерство в области дистанционного электронного голосования. Да, оно есть и в других государствах планеты, но нет таких масштабов, 33 региона страны использовали дистанционное электронное голосование, и оно, хотя наши враги отлично знали, что оно будет использоваться, и вот по словам Эллы Памфиловой (председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – прим. ред.), несколько дней шли тысячи атак именно на нашу систему ГАС "Выборы". Тем не менее, она устояла и оказалась вполне достойной того, чтобы защитить волю народа заявил профессор

Ранее гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России из экзотики превратилось в норму. Он отметил, что раньше этот формат голосования вызывал у россиян "много страхов и даже космологических теорий".