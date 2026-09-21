Москва21 сен Вести.Спокойствие и отсутствие страха российских граждан во время проведения выборов в Госдуму окончательно выбило все козыри у главы киевского режима Владимира Зеленского для оправдания отмены выборов на Украине. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук.

При этом он отметил, что важную роль в спокойствии россиян во время трехдневного голосования сыграли подразделения ПВО. По его словам, эффективность их работы может стать отличной рекламой отечественному ВПК.

Эти выборы, ну, если смотреть опять-таки со стороны, как глазами людей, которые находятся не в России, во-первых, они прошли нормально, спокойно. Люди не побоялись прийти на выборы, несмотря на то, что кто-то там грозился, что будет плохо, будут какие-то теракты и так далее, и так далее. Это выбило, естественно, все козыри у Зеленского и его сторонников, что выборы нельзя проводить в военное время. Можно проводить, успешно можно проводить. Спасибо нашей противовоздушной обороне. Кстати, некоторые могут только на основе этого сказать, вот, летело там на Москву 1600 дронов, да? Сбито 99,9%. Надо покупать российские системы ПВО. Кстати, это нашему военно-промышленному комплексу тоже в плюс отметил Демчук

Ранее политический обозреватель Дмитрий Куликов отметил, что российские избиратели голосованием на выборах в Госдуму дали отрицательный ответ ставке Запада на поражение России.