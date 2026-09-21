Москва21 сен Вести.Российские избиратели голосованием на выборах в Госдуму дали отрицательный ответ ставке Запада на поражение России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Он напомнил, что после начала СВО Запад делал ставку на обрушение экономики России, ожидал, что власть не устоит и это повлечет за собой развал страны.

СВО мы начали для того, чтобы спасти… народ Донбасса. До этого 8 лет там происходило убийство невинных мирных людей со стороны Украины и поддержки всего Запада. И Запад ведь так обрадовался, когда Россия начала СВО. Приехал Байден в Польшу. Сказал: "Несколько месяцев, доллар по 200". Вся ставка была сделана даже не на военную победу над Россией. А вся ставка была сделана на то, что произойдет экономическое и социальное обрушение. Вот, что качественно сработает группа паники. Ну, она и работала, конечно, но не доработала. И что власть в России не устоит, и Россия развалится. Стратегическая ставка была сделана на это... Неоднократно говорили ведь, что в военном смысле Россию победить невозможно. Поэтому ставка только на это. И вот против этой ставки сегодня наш народ за эти три дня дал ответ. Вот ровно против именно этой ставки. Тема закрыта. Закрыта тема, которую они продвигали как главный инструмент нанесения поражения России. Вот эти три дня, и эти выборы эту тему закрыли. И это важнейший результат подчеркнул Куликов

Ранее политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов предложил России отказаться от признания Еврокомиссии и Евросоюза, если страны Запада откажутся признавать итоги выборов в Госдуму 2026.