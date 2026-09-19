Мирошник рассказал о нервной реакции Запада на проведение выборов в РФ

Мирошник: Запад изначально не собирался признавать выборы в Госдуму Мирошник рассказал о нервной реакции Запада на проведение выборов в РФ

Москва19 сен Вести.Страны Запада изначально не намерены признавать итоги выборов в Государственную думу и рассчитывали на срыв избирательного процесса в России. Об этом на круглом столе в Общественной палате заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что западные политики надеялись на массовые нарушения, чтобы манипулировать фактами и ставить под сомнение законность голосования. По словам Мирошника, отказ Запада признавать выборы происходит на совершенно пустом месте, из-за чего позиция зарубежных властей выглядит особенно абсурдно.