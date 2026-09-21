Москва21 сен Вести.России следует прекратить признавать Еврокомиссию и Евросоюз как таковой, если страны сообщества откажутся признавать итоги выборов в Госдуму. Такое предложение политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что изначально на Западе заявляли о том, что выборы в нижнюю палату российского парламента неважны и называли их фикцией.

Изначально было сказано, что выборы в России неважны, что там все предрешено, и вообще неважно вообще, кто там как будет голосовать, они заранее значит, фиктивные. На Западе все так писали, но при этом писали очень активно сказал политический обозреватель

Однако в последний день голосования западные СМИ очень активно писали и выборах в РФ, следили за результатами голосования. При этом глава Еврокомиссии Кая Каллас призвала членов сообщества не признавать результаты выборов.

Сегодня ленты новостей постоянные были с российских выборов. То есть следили за результатами, следили за голосованием, спрашивается: "А чего же вы так следили, если вы считаете, что все предрешено?" Но масса статей появилось по этому поводу... Зачем вам так нужно следить? Кая Каллас разослала циркуляр заранее, что давайте не признавать выборы. Я считаю, что в этом плане, если они в самом деле на уровне Еврокомиссии, никем не избранной Еврокомиссии, никем не избранная Кая Каллас определяет, кто должен, кто правильно или неправильно голосует и выбирает в России, то нам надо уже отзывать действительно признание этой самой структуры Еврокомиссии, Евросоюза как такового отметил Владимир Корнилов

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "бесовством" призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам ЕС не признавать результаты выборов в России.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на этот призыв главы евродипломатии тем, что европейские страны уже давно отказываются признавать Каллас.