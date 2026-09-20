В Госдуме назвали "бесовством" призыв Каллас не признавать выборы в России Шеремет назвал бесовством призыв Каллас не признавать выборы в России

Москва20 сен Вести.Призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам ЕС не признавать результаты выборов в России депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "бесовством". Свое мнение по этому поводу депутат выразил в комментарии РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще 18 сентября сообщил, что Каллас уже разослала в страны ЕС циркуляр о непризнании итогов выборов в Государственную думу России. Он, как подчеркнул Володин, был разослан еще до окончания голосования.

Они бесятся и сходят с ума. Бесовство и безумное поведение Каллас объяснимо завистью, с которой еврочиновники смотрят на по-настоящему демократически организованные выборы в России сказал Шеремет

Он отметил, что Каллас делает все, "чтобы очернить других и попытаться обелить себя". По словам парламентария, "это принцип мошенников".

Европейцам нужно не пропагандировать русофобию, а учиться и равняться на Россию, как нужно проводить открытые демократические выборы и предоставлять людям определять свое будущее заключил Шеремет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот призыв главы европейской дипломатии, иронично заметила, что "в странах ЕС уже давно не признают Каллас".

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября.