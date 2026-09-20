Москва20 сенВести.Призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам ЕС не признавать результаты выборов в России депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "бесовством". Свое мнение по этому поводу депутат выразил в комментарии РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще 18 сентября сообщил, что Каллас уже разослала в страны ЕС циркуляр о непризнании итогов выборов в Государственную думу России. Он, как подчеркнул Володин, был разослан еще до окончания голосования.
Они бесятся и сходят с ума. Бесовство и безумное поведение Каллас объяснимо завистью, с которой еврочиновники смотрят на по-настоящему демократически организованные выборы в Россиисказал Шеремет
Он отметил, что Каллас делает все, "чтобы очернить других и попытаться обелить себя". По словам парламентария, "это принцип мошенников".
Европейцам нужно не пропагандировать русофобию, а учиться и равняться на Россию, как нужно проводить открытые демократические выборы и предоставлять людям определять свое будущеезаключил Шеремет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот призыв главы европейской дипломатии, иронично заметила, что "в странах ЕС уже давно не признают Каллас".
Выборы в Госдуму девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября.