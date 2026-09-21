Москва21 сен Вести.Евросоюз, потерявший авторитет во всем мире, не может указывать России, как ей голосовать на выборах в Госдуму. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Владимир Васильев.

Комментируя заявления политиков Евросоюза о недействительности выборов в России, депутат напомнил, что они до сих пор не разобрались с диверсией на "Северных потоках", поэтому не могут поучать других.

Я бы не взялся отвечать этой организации, которая, по-моему, уже потеряла всякий авторитет в мире. И я бы хотел просто обратить внимание, по-моему, более 100 наблюдателей были международных, так, к слову сказать. Надо уважать людей, не только себя и определять, кого уважать, кого не уважать. Надо уважать международные институты. Это их беда. И это говорят те, кто до сих пор не могут разобраться с "Северными потоками". Взорвали потоки в ущерб себе. За это отвечать надо. У них уже за них там голосовать скоро перестанут. Они вредят своему народу. И здесь еще поучают, и пытаются, значит, залезть в тему, которую даже представить не могут. А где их наблюдатели были? Они уходят от всех контактов. Мы пытались решить этот вопрос мирным путем, искренне, многие годы. Ничего подобного. Сейчас вот буквально [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель исповедовалась, как это все было построено. И также будут и оценки давать. Так что я думаю, они уже не найдут в мире никого, кого можно ввести в заблуждение отметил Васильев

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал итоги выборов в ГД главным ответом на кампанию Запада против голосования в России.