Евстафьев: коллективный Запад не простит России высокую явку на выборах в ГД Евстафьев: самое страшное, что Запад увидел на выборах в РФ – явка избирателей

Москва21 сен Вести.Европейские политики не простят России активность избирателей. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, в странах Европы власть не имеет ничего общего с демократией, поэтому западные элиты, наверняка, будут неприятно удивлены уровнем явки избирателей в России.

То, что мы видим и в Великобритании, и в Германии, и, вероятнее всего, в ближайшее время увидим во Франции, может быть, даже в Италии. Это ведь не демократия, это фиксированный принцип власти некоего меньшинства, которое присваивает себе через политические технологии возможность управлять поверх и общественного мнения, и фактически выборы избирателей и так далее. И в этом смысле, конечно, самое страшное, что они увидели на этих выборах в России — это явка, конечно. Их даже не столько тревожит результат и волнует, там, нервирует, негативно они относятся к результату "Единой России". А вот явка, потому что эта явка действительно показывает весь спектр общественных настроений. И такого, конечно, нам не простят, поэтому будут ковырять сколько угодно отметил политолог

Ранее член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный назвал коллективный Запад большим неприятелем для России. По его мнению, он последователен и упрям и будет продолжать попытки навредить РФ.