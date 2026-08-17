Москва17 авг Вести.Европейцы демонстрируют развязное поведение по отношению к России, потому что чувствуют себя победителями. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он отметил, что в последние полтора месяца Европа ведет себя по отношению к России "нагло и развязано", хотя в текущей политической ситуации ее поведение должно быть отнюдь не таким.

Вы посмотрите на то, как последние полтора месяца действует Запад. В лице и политических лидеров, и журналистов, и общественных деятелей. Вам не кажется, что за последние полтора месяца Запад ведет себя по отношению к России все более и более развязно? Нагло и развязно. Хотя с точки зрения общей ситуации все должно было быть, ну, не наоборот, наверное, но несколько иначе. Ситуация на Украине довольно тяжелая, ситуация в Западной Европе тоже не очень выигрышная, в Соединенных Штатах большой политический хаос на подходе. Они все более и более нагло себя ведут. А вам не кажется, что они не верят, что мы победим? Вот эта развязность от их уверенности, что мы внутренне не готовы победить. Их развязность от того, что они внутри себя и на уровне каких-то клубов, и на уровне аналитического сообщества уверены, что мы вот-вот "сольемся". Что нам сейчас нужно будет предложить всего лишь какую-то конфетку в хорошей оберточке, только в хорошей, красивенькой такой и вот на этом, собственно, все закончится сказал Евстафьев

Он также призвал Россию задуматься, почему, несмотря на все ее успехи при ведении специальной военной операции, Запад все равно чувствует себя победителем.

Мне кажется, что вот эта развязность Запада — это очень опасный симптом, который нужно не высмеивать, не игнорировать, а очень внимательно подумать: а откуда он взялся? Почему так? Почему при всех наших усилиях по мобилизации экономики, при всех очевидных успехах в зоне специальной военной операции? А вот у них нет ощущения, что они проигрывают. У них есть ощущение, что они выигрывают. И поэтому по отношению к России они ведут себя все более и более нагло. И это только начало добавил политолог

Ранее Дмитрий Евстафьев заявлял, что главная идея европейцев - перенести войну против России на ее же территорию. При этом, по его словам, в Европе начинают понимать, что такого может и не быть.