Шеремет: выборы в РФ развенчали ложь Зеленского о голосовании на Украине

Депутат Шеремет: выборы в России опровергли главный аргумент Зеленского Шеремет: выборы в РФ развенчали ложь Зеленского о голосовании на Украине

Москва22 сен Вести.Единый день голосования (ЕДГ) в России показал несостоятельность утверждений главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности провести выборы на Украине.

Об этом, член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил в беседе РИА Новости.

Выборы в России вскрыли обман Зеленского..​​​. Он просто все это время дурачил свой народ. Россия же показала всему миру, что несмотря на все внешние обстоятельства, демократические процессы в стране строго чтятся и соблюдаются сказал парламентарий

По словам Шеремета, оправдания Зеленского выглядят неубедительными и должны вызвать сомнения у жителей Украины.

Теперь украинцы, видя, как прошли выборы в России, поймут, что власть у них в стране захватил тиран и узурпатор, которого надо менять. Не удивлюсь, если в ближайшее время Зеленский исчезнет с политической арены поделился мнением депутат

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и других совмещенных с ними выборов проходило три дня завершилось 20 сентября.

Окончательные итоги выборов Центризбирком подведет не раньше пятницы, 25 сентября. В рамках ЕДГ-2026 будут замещены более 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.