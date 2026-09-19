В Госдуме назвали политической слепотой заявление Киева о выборах в РФ Белик назвал политической слепотой заявление Киева о выборах в Госдуму РФ

Москва19 сен Вести.Отказ Украины признать право Крыма и новых российских регионов на проведение выборов в Госдуму России является политической слепотой. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее украинский МИД на своей сайте разместил заявление о непризнании выборов в Госдуму России на территории Крыма и новых российских регионов.

Не Украине рассказывать нам о демократии и уж тем более попрекать выборами, прикрываясь политической слепотой. Заявление МИД Украины - самообман и правдофобия сказал Белик РИА Новости

Он отметил, что Украина напрочь забыла слово "выборы". В этой стране, как заметил Белик, "царит безраздельная и бессрочна тирания" главы киевского режима Владимира Зеленского.

Выборы в Госдуму России, как заметил член комитета ГД по международным делам, идут полным ходом, несмотря на политические провокации и абсурдные заявления со стороны Украины.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что во все страны Евросоюза еще до окончания выборов в Государственную думу России был разослан циркуляр о непризнании их результатов. Он заявил, что только граждане РФ могут решать свою судьбу.