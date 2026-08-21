Депутат Ивлев: заявление Украины о готовности к переговорам с Россией "мутное"

В Госдуме назвали "мутным" заявление Украины о готовности к переговорам с РФ Депутат Ивлев: заявление Украины о готовности к переговорам с Россией "мутное"

Москва21 авг Вести.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мутным заявление первого заместителя главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислицы о готовности к переговорам с Россией. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По мнению депутата, заявление Кислицы только сильнее затягивает конфликт и не соответствует достижению длительного и безопасного мира на Украине.

Это мутное заявление не содержит конструктива. Это не стремление к миру, а боязнь остаться у разбитого корыта мировой политики сказал Ивлев

Ранее Кислица заявил о готовности Украины к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Он считает, что прекращение переговоров может привести к негативным последствиям для Украины.