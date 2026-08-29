Москва29 авгВести.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неискренним заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о намерении возобновить переговоры по урегулированию конфликта.
По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские власти не заинтересованы в прекращении боевых действий и, отстаивая интересы западных стран, готовы продолжать конфликт ценой жизни украинцев.
Заявление Буданова неискреннее, это вброс и лукавство. Этому режиму не нужно прекращение военного конфликтасказал Константинов
Президент России Владимир Путин 22 августа заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по вопросу мира, однако считает необходимым учитывать сложившиеся на земле реалии.