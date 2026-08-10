В Госдуме высказались о подходящем кандидате в переговорщики от Украины Депутат Новиков: на Украине нет подходящего человека на роль переговорщика

Москва10 авг Вести.На Украине сейчас нет подходящей кандидатуры на роль переговорщика по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение в беседе с Лентой.ru высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат объяснил, что в настоящий момент на Украине во главе правящей команды стоит человек, у которого окончен законный срок пребывания на посту и который в связи с этим лишен легитимности. Кроме того, подчеркнул политик, в команде главы киевского режима Владимира Зеленского нет настроенных на переговорный процесс людей.

Если мы будем говорить о вменяемых людях, то сегодня они не являются субъектами активного политического процесса на Украине по той простой причине, что ни о какой демократии на Украине речи идти не может. Если такие демократические процедуры были бы запущены в результате денацификации украинской политической системы, то такие люди... непременно проявились бы сказал Новиков

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что равноправный диалог и переговоры с киевским режимом не имеют смысла, поскольку он зависим от внешних спонсоров. Как подчеркнул политик, в подобных случаях необходимо вести переговоры с теми, кто реально управляет такими зависимыми режимами.