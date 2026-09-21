Журналист из США заявил, что выборы в РФ были свободными и прозрачными Американский журналист Хелали высоко оценил организацию выборов в России

Москва21 сен Вести.Российская избирательная система показала высокий уровень организации, а голосование прошло свободно и прозрачно, заявил американский журналист Кристофер Хелали в беседе с "Абзацем".

По его словам, российские власти сделали процедуру выборов доступной для граждан и предусмотрели несколько способов проголосовать, включая электронный и бумажный.

По моим впечатлениям, выборы в России были проведены свободно, честно и прозрачно. Правительство вложило значительные ресурсы в то, чтобы сделать выборы максимально доступными для голосования граждан сказал Хелали

Он добавил, что оба способа голосования защищены, а для обеспечения честности выборов проводятся многочисленные проверки. Отдельно журналист отметил профессионализм и подготовку работников избирательных комиссий.

Хелали считает, что подобные подходы применяются и в других странах, однако Россия, по его словам, использует передовые технологии и опережает в этой сфере многие государства.

Журналист также призвал другие страны обратить внимание на российский опыт многодневного голосования и использования разных форматов для участия граждан. В качестве одного из таких примеров он привел возможность сделать день голосования праздничным или выходным в США.

Ранее глава "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что Евросоюз не в праве учить РФ выборам. Он отметил, что организация лишилась авторитета в мире.