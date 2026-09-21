Глава ВЦИОМ Федоров: ДЭГ в России из экзотики превратилось в норму

Электронное голосование в РФ стало нормой, заявил глава ВЦИОМ Федоров Глава ВЦИОМ Федоров: ДЭГ в России из экзотики превратилось в норму

Москва21 сен Вести.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России из экзотики превратилось в норму, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что раньше этот формат голосования вызывал у россиян "много страхов и даже космологических теорий". Слова главы ВЦИОМ приводит KP.RU.

Сейчас видно, что все научились. Это занимает ровно 30 секунд и из экзотики превратилось в норму заявил Федоров

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что явка на федеральной платформе ДЭГ по итогам прошедших выборов составила почти 91%. В ведомстве уточнили, что свой выбор онлайн сделали более 3,6 миллиона человек.