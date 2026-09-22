Володин заявил, что со стороны ФРГ наблюдались попытки повлиять на выборы в ГД Володин: со стороны ФРГ наблюдались попытки повлиять на выборы в Госдуму

Москва22 сен Вести.На протяжении всей избирательной кампании в Государственную Думу фиксировались многочисленные вмешательства со стороны государственных структур Германии. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в МАХ.

По его словам, еще до начала голосования уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание.

Ранее Володин сообщил, что во все страны Евросоюза еще до окончания выборов в Госдуму России был разослан циркуляр о непризнании их результатов. По словам спикера, это можно расценивать "как вмешательство в дела суверенного государства", а также как желание дестабилизировать ситуацию в РФ.