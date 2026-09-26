В Госдуме назвали РФ и КНР залогом самостоятельного курса стран Центральной Азии Депутат Новиков: РФ и КНР могут защитить Центральную Азию от влияния Запада

Москва26 сен Вести.Соседство с Россией и Китаем может помочь странам Центральной Азии выработать свой самостоятельный курс на мировой политической арене и начать действовать в своих собственных интересах, а не работать на благо империалистических западных центров. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, зависимость от западных центров влияния обычно приводит не к улучшению положения, а к тому, что государства начинают участвовать в больших геополитических играх, где не учитываются интересы их собственных граждан.

Китай и Российская Федерация, которые предлагают миру другую политику, чем США. Политику многополярности, политику справедливого мира. И я думаю, это очень важный залог – нахождение рядом с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией поможет властям, а, самое главное, народам этих государств выработать политику не в интересах империалистических центров, а в интересах своих собственных прежде всего отметил депутат

Также Новиков подчеркнул, что Центральная Азия остается важным для России регионом.

Республики Центральной Азии, бывшие республики Советского Союза… очень важный регион для нас. Многие события здесь тоже будут свершаться в ближайшие десятилетия. И не случайно наши геополитические противники – Соединенные Штаты Америки, Европейский союз – очень пристальное внимание этим регионам уделяют добавил он

Ранее сообщалось, что Центральная Азия была и остается ареной для геополитической борьбы, особенно сильно это заметно в действиях неправительственных организаций, финансируемых Западом.