Москва26 сен Вести.Центральная Азия была и остается ареной геополитической борьбы. Особенно это было заметно в действиях неправительственных организаций, финансируемых Западом. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил директор по развитию Института стратегических и академических исследований Кубатбек Рахимов.

По его словам, прекращение президентом США Дональдом Трампом финансирования подобных организаций изменило ситуацию в регионе к лучшему.

Страны Центральной Азии были, есть и, наверное, останутся ареной борьбы геополитических факторов. И то, что мы называем мягкой силой, наиболее ярко это проявлялось именно в действиях как раз-таки американских организаций, которые финансировали уже местные НПО (неправительственные организации – прим.ред.). У нас был период в Кыргызстане, когда численность таких вот неправительственных организаций доходила до 30 000. Поэтому то, о чем говорит господин Жапаров, на самом деле имеет право на жизнь. И резкое приостановление деятельности того же USAID, когда Трамп стал президентом, показало, что да, действительно произошло в прямом смысле слова оздоровление ситуации сказал Рахимов

Ранее сообщалось, что США активно работают в Центральной Азии, в том числе и в Киргизии: у них там масштабные инвестиционные проекты по добыче полезных ископаемых.