Эксперт не исключил, что США проводят параллельные переговоры в дни саммита ШОС Эксперт Войтоловский: США могут проводить параллельные встречи с членами ШОС

Москва1 сен Вести.Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в беседе с ИС "Вести" не исключил, что американцы проводят параллельные переговоры с лидерами-участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.

США активно работают в Центральной Азии: у них большие инвестиционные проекты в Казахстане, серьезное сотрудничество с Узбекистаном, есть планы по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану, перечислил эксперт.

Американские эмиссары - и дипломаты, и бизнесмены - периодически посещают эти страны. Там есть и очень серьезные американские инвестиции, в первую очередь в Казахстане, причем, в том числе связанные лично с компаниями, аффилированными с семьей Дональда Трампа. Там большие инвестиционные проекты по добыче полезных ископаемых в Кыргызстане активно работает британский капитал, не только американский пояснил Войтоловский

Такой фокус на Центрально-Азиатском регионе наводит на мысль о возможных переговорах в дни саммита, считает эксперт.

Вполне могут быть какие-то переговоры, американские заговорщики могут находиться в этот момент. Потому что саммит ШОС плюс Игры кочевников, которые проходят в Кыргызстане, привлекают значительное количество представителей и официальных властей стран Центральной Азии, и деловой элиты, и политической элиты. Было бы неправильно не воспользоваться такой возможностью допустил он

В рамках саммита лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию. Из документа следует, что государства-члены ШОС продолжат усилия по дальнейшей консолидации организации в выполнении задач и достижении целей, которые были определены Стратегией развития ШОС до 2035 года.