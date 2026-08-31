Москва31 авг Вести.В содержании Бишкекской декларации на 25-летии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут отражены вызовы, которые стоят перед странами, и оценка действий недружественных государств. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

На саммите ШОС ожидается большое количество документов, подписанных совместно, также анонсирована очень серьезная формулировка Бишкекской декларации. Ожидается довольно серьезная декларация, отражающая многие сегодняшние вызовы, угрозы и, скажем так, оценка действий неконструктивных действий некоторых стран заявил эксперт

По его словам, проходящий в Киргизии саммит ШОС является яркой иллюстрацией того, какими будут международные отношения и взаимодействие стран.