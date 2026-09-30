Яровая и Мельников стали первыми вице-спикерами ГД нового созыва Яровая и Мельников избраны первыми вице-спикерами Госдумы IX созыва

Москва30 сен Вести.Ирина Яровая от "Единой России" и Иван Мельников от КПРФ были избраны на посты первых вице-спикеров Государственной думы девятого созыва. Голосование проходило на первом пленарном заседании нижней палаты парламента в среду, 30 сентября.

Шесть из девяти вице-спикеров ГД – представители располагающей конституционным большинством в палате партии "Единая Россия": Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко.

От ЛДПР вице-спикером стала бывший руководитель постоянного депутатского объединения партии в Мосгордуме Мария Воропаева. От "Новых людей" эту должность занял Владислав Даванков, от "Справедливой России" – Александр Бабаков.

Председателем Госдумы девятого созыва вновь стал Вячеслав Володин. Он был спикером ГД предыдущих двух созывов.