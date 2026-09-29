Москва29 сен Вести.Центризбирком России на заседании во вторник единогласно принял постановление о регистрации депутатов Государственной думы девятого созыва, победивших по федеральному избирательному округу.

Всего по партийным спискам в нижнюю палату парламента прошли 225 человек, столько же мандатов распределили по одномандатным округам.

Глава ЦИК Элла Памфилова лично передала удостоверения избранным парламентариям. От КПРФ мандаты получили Геннадий Зюганов, Юрий Афонин и Дмитрий Новиков, от "Единой России" — Владислав Головин и Александр Сидякин, от ЛДПР — Леонид Слуцкий, Мария Воропаева и Алексей Верещагин, от "Новых людей" — Сардана Авксентьева, Ольга Степченко и Александр Демин, от "Справедливой России" — Марина Ким, Олег Чернышев и Сергей Кабышев.

Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. В новый состав вошли представители пяти партий — "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России", а также кандидат от "Родины" и четыре самовыдвиженца.