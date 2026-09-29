Вячеслав Володин пообещал сделать все, чтобы за него не было стыдно

Володин пообещал сделать все, чтобы за него не было стыдно Вячеслав Володин пообещал сделать все, чтобы за него не было стыдно

Москва29 сен Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал сделать все, чтобы за него не было стыдно в случае его переизбрания на должность в девятом созыве.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что поддерживает кандидатуру Володина для продолжения его работы на должности председателя Госдумы нового созыва.

Во вторник состоялось собрание фракции "Единой России" в Госдуме, на котором кандидатура Володина была выдвинута на пост председателя​​​.

Постараюсь сделать все, чтобы вам не было за меня стыдно заявил он

Вячеслав Володин добавил, что именно фракция "Единая Россия" сделала многое для того, чтобы Дума повысила свою эффективность. По его словам, улучшилось качество принимаемых законов, эффективно реализованы поручения президента России.