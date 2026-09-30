Путин: Россия не будет унизительно просить подачки, бегая с протянутой рукой

Путин: Россия не будет просить подачек и бегать с протянутой рукой Путин: Россия не будет унизительно просить подачки, бегая с протянутой рукой

Москва30 сен Вести.Россия не собирается бегать по всему миру с протянутой рукой и клянчить подачки, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в среду выступил на первом заседании Госдумы нового созыва.

Он отметил, что закон о бюджете должен быть реалистичным и сбалансированным, нужно исключить любой популизм, разрушающий страну изнутри.

Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру с унизительно клянчить подачки с протянутой рукой сказал президент

Он пояснил, что это унизительно, и России никто не подаст.