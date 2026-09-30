Москва30 сенВести.Россия не собирается бегать по всему миру с протянутой рукой и клянчить подачки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в среду выступил на первом заседании Госдумы нового созыва.
Он отметил, что закон о бюджете должен быть реалистичным и сбалансированным, нужно исключить любой популизм, разрушающий страну изнутри.
Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру с унизительно клянчить подачки с протянутой рукойсказал президент
Он пояснил, что это унизительно, и России никто не подаст.
А в-третьих, это самое главное. Нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное — не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственнозаявил Путин