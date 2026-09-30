Путин сказал, что гарантирует суверенитет РФ на поколения вперед Путин: сплоченность общества гарантирует суверенитет РФ на поколения вперед

Москва30 сен Вести.Сплоченность общества – это залог того, что надежные гарантии безопасности и суверенитета России будут обеспечены на многие поколения вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании нового созыва Госдумы.

Сплоченность нашего общества… основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России сказал он

Глава государства также выразил абсолютную уверенность в том, что все "так и будет".