Москва1 октВести.Поступления в бюджет России в 2027 году от утильсбора на транспортные средства составят, как ожидается, 1,78 трлн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующие три года.
Утилизационный сбор... 2027 год прогноз: 1,781 [трлн рублей]говорится в документе
В 2028 году поступления от утильсбора запланированы в объеме 2,12 трлн рублей, а в 2029 году – 2,6 трлн рублей.
Поступления по утильсбору от импорта в 2027 году ожидаются на уровне 580,5 млрд рублей, в 2028 – 623,88 млрд рублей, в 2029 – 680,19 млрд рублей.
Отдельно указаны предполагаемые доходы от утильсбора на произведенные транспортные средства. В 2027 году планируется, что это показатель достигнет 1,2 трлн рублей, в 2028 – 1,495 трлн рублей, в 2029 году – 1,927 трлн рублей.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как повышение утильсбора повлияет на цены машин.