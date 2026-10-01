Поступления в бюджет РФ от утильсбора в 2027 году ожидаются в 1,78 трлн рублей

Бюджет РФ может пополниться на 1,78 трлн рублей за счет утильсбора в 2027 году Поступления в бюджет РФ от утильсбора в 2027 году ожидаются в 1,78 трлн рублей

Москва1 окт Вести.Поступления в бюджет России в 2027 году от утильсбора на транспортные средства составят, как ожидается, 1,78 трлн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующие три года.

Утилизационный сбор... 2027 год прогноз: 1,781 [трлн рублей] говорится в документе

В 2028 году поступления от утильсбора запланированы в объеме 2,12 трлн рублей, а в 2029 году – 2,6 трлн рублей​​​.

Поступления по утильсбору от импорта в 2027 году ожидаются на уровне 580,5 млрд рублей, в 2028 – 623,88 млрд рублей, в 2029 – 680,19 млрд рублей.

Отдельно указаны предполагаемые доходы от утильсбора на произведенные транспортные средства. В 2027 году планируется, что это показатель достигнет 1,2 трлн рублей, в 2028 – 1,495 трлн рублей, в 2029 году – 1,927 трлн рублей.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как повышение утильсбора повлияет на цены машин.