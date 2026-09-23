Ставки утильсбора в России скорректируют с 1 января 2027 года Минпромторг напомнил о росте утильсбора с 2027 года

Москва23 сен Вести.С 1 января 2027 года в России вырастут ставки утилизационного сбора на 10–20%, сообщили Autonews.ru в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве подчеркнули, что это плановое повышение, предусмотренное долгосрочной индексацией, утвержденной еще в 2024 году.

Повышение ставок создает условия для инвестиций в Россию, для развития совместных промпроектов в автопроме и стимулирует локализацию производств в РФ. Следствием этого уже стало восстановление производства на всех автозаводах, с которых ушли после 2022 года иностранные партнеры, подчеркнули в пресс-службе.

В части легкового автомобилестроения у нас в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей — от самых бюджетных до класса люкс, в том числе Haval, Tenet, Volga, "Москвич", Evolute, "Атом", Sollers, Senat и т.д. подчеркнули в пресс-службе Минпромторга

За восемь месяцев 2026 года доля новых отечественных машин на российском рынке увеличилась на 8,5%, достигнув 63,5%. В России также восстанавливается производство автокомпонентов. Уже замещена половина из 740 критически важных для отрасли позиций материалов и комплектующих.

На российских автозаводах сейчас работают порядка 300 тысяч, еще более 380 тысяч заняты в производящей автокомпоненты отрасли. И сохранение этих рабочих мест – это третий важный эффект от введения утильсбора, добавили в Минпромторге.

Утильсбор на новую легковую машину с двигателем мощностью не более 160 лошадиных сил с 1 января следующего года увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Полная ставка расчетного платежа увеличивается с 800,8 до 880,8 тысячи рублей. Ставки сбора будут расти ежегодно, вплоть до 1 января 2030 года.

Льготный утильсбор для физлиц, если в течение года после ввоза автомобиль не будет продан, продолжит действовать. Сейчас он равен 3400 рублей для машин младше трех лет и 5200 рублей для более возрастных автомобилей.

За последние пять лет цены на автомобили в России удвоились, отмечает глава агентства "Автостат" Сергей Целиков. В РФ отмечается рост спроса на иномарки из 1990-х, которые под действие утильсбора не подпадают.